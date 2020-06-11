العراق.. تحذير من كارثة انسانية في مخيم للنازحين بالسليمانية

حذر عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، من كارثة إنسانية، في مخيم "إشتي" للنازحين في السليمانية بشمال شرقي العراق، معلنا تسجيل إصابة لمسنة في المخيم بفيروس كورونا

وقال الغراوي إنه تم تشخيص حالة إصابة لسيدة مسنة بالعدوى في مخيم "إشتي" المخصص لنازحي محافظة صلاح الدين، في السليمانية، مضيفا أن كل الإجراءات الوقائية اتخذت، حيث تم عزل المخيم، وحجر العائلة المصابة المكونة من 6 أفراد، وحجر 17 شخصا من المخالطين، وأخذ عينات لإجراء الفحوص المخبرية، على أن تظهر نتائجها قريبا.

ولفت الغراوي إلى أن "مخيمات النازحين ستشهد كارثة إنسانية سبق أن حذرنا منها مرارا، اذا لم تقم الحكومة بوضع برنامج صحي ووقائي للنازحين في هذه المخيمات".

وسجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية 1146 إصابة بالفيروس في آخر إحصائية يوم الأربعاء، ليرتفع عدد المصابين الكلي في البلاد إلى 15414، كما سجلت 34 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 426 وفاة.

وأعلنت الوزارة عن 338 حالة شفاء ليكون إجمالي حالات الشفاء 6214.