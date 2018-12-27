العراق: تعرض المنطقة الخضراء في بغداد للقصف

دونالد ترامب قام الليلة الماضية بزيارة مفاجئة للعراق استمرت نحو 3 ساعات

أكدت مصادر عراقية أن المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد تعرضت فجر اليوم الخميس إلى قصف.

وأوضحت المصادر أن “المنطقة الخضراء تعرضت لقصف بقذائف فجر اليوم، دون أن يسفر هذا عن وقوع إصابات”.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام الليلة الماضية بزيارة مفاجئة للعراق استمرت نحو ثلاث ساعات، رافقته خلالها قرينته ميلانيا. والتقى ترامب خلال الزيارة القوات الأمريكية في العراق وأكد أن واشنطن لا تعتزم سحب قواتها من هناك. (د ب أ)