العراق: تفجير أنبوب نفط في "ذي قار".. وصدامات بين محتجين والامن

تعرض أنبوب للنفط في منطقة ذي قار، جنوب العراق، للتفجير وقد توجهت فرق الإطفاء إلى المكان لإخماد الحريق

ولفتت مصادر عراقية إلى أن المحتجين في ذي قار، قطعوا الطريق الدولي باتجاه العاصمة بغداد ومنعوا مرور الشاحنات.

وأفاد بوقوع إصابات جراء صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في شارع "السناتر" وسط كربلاء.

كما أشار إلى إصابة العشرات بحالات اختناق خلال مواجهات متقطعة بين القوات الأمنية والمتظاهرين في ساحة الكيلاني قرب طريق محمد القاسم السريع وسط بغداد.

وظهر اليوم، قتل متظاهر في العاصمة بغداد خلال صدامات مع القوات الأمنية.

وكانت وكالة "رويترز"، قالت أمس الاثنين، إن 4 محتجين وشرطيين قتلوا في استمرار الاحتجاجات ضد الحكومة في العراق، في وقت أكدت فيه شرطة بغداد، أن "قواتها نجحت في فتح جميع الطرق التي أغلقها المحتجون".