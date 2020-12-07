العراق.. حريق كبير في سوق النبي يونس بمدينة الموصل

نشب حريق كبير في سوق النبي يونس بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد.

والسوق شهدت فجر اليوم حريقا كبيرا أدى إلى احتراق عشرات المحال التجارية والمخازن، واستمرت عملية الإطفاء لساعات.

ولم تكن هناك خسائر بشرية لكن الخسائر المادية تقدر وفقا لأصحاب محال هناك بمليارات الدنانير العراقية".

وسوق النبي يونس تعتبر من أقدم الأسواق في مدينة الموصل وتقع في الجانب الايسر منها، وتمتد من شارع الزهور شمالا إلى جامع النبي يونس جنوبا. وتحتوي محلاتها على معظم المتطلبات المنزلية (مثل الملابس والاحذية والمواد الغذائية والتوابل والعصائر والخضراوات والفواكه الكماليات النسائية والاكسسوارات والصياغة) ومن العمارات المشهورة. (RT)