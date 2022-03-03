العراق: خط "صد" على الحدود مع سوريا

يستعد الجيش العراقي لتعزيز وتحصين خطوطه الدفاعية على الحدود مع سوريا، عبر انشاء خط صد من الجيش لتأمين الحدود الغربية.

وقال معاون رئيس أركان الجيش العراقي للعمليات الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم الخميس: "هناك عملاً جباراً من قيادة الحدود المشتركة وبإشراف رئاسة أركان الجيش منذ سنتين لتأمين الحدود لاسيما الغربية مع سوريا".

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" أن "المنظومات الموجودة هناك أفضل بكثير من السابق سواء أكانت الإدارية أم التحصينات أم المراقبة وما يتعلق بالمسيّرات والبالونات والكاميرات الحرارية".

وتابع العسكري العراقي أن "هناك نيَّةً لإنشاء جدار على الحدود، إلَّا أنَّ التحصينات الموجودة حالياً توفِّر الأمن اللازم"، مشددا على أن "هناك عملاً لإنشاء خطِ صدٍّ من الجيش حصراً على الحدود لتأمينها".

وأكد معاون رئيس أركان الجيش العراقي للعمليات أن "الأبطال من الداخلية والدفاع متواجدين بأعداد كبيرة في الحدود ويتم رفدهم بمنظومات وبشكل كامل".