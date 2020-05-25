العراق.. خلية أزمة كورونا تطالب بفرض حظر شامل بعد العيد

طالبت خلية الأزمة النيابية لمواجهة جائحة كورونا في العراق الاثنين بفرض حظر شامل للتجوال بعد انتهاء عيد الفطر المبارك، للحد من ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد، محذرة من تنامي الجائحة بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) الإثنين عن عضو الخلية النائب علي اللامي قوله إن “خلية الأزمة النيابية طالبت بفرض حظر شامل للتجوال، بعد عطلة عيد الفطر، بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا”، لافتا إلى أن “دور خلية الأزمة ليس تنفيذيا، وإنما يقتصر على الرقابة ومتابعة إجراءات وزارة الصحة عن كثب”.

وأضاف أن “خلية الأزمة النيابية تتابع إجراءات مواجهة كورونا”، محذرا “من تنامي خطر الجائحة بسبب عدم الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة وإجراءات حظر التجوال”.

وتابع أن “البلاد ستتعرض لكارثة كبيرة، وقد تسجل أرقاما مرتفعة إذا استمر عدم الالتزام بالإرشادات الصحية”، داعياً الحكومة إلى “اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين”.

وطالب عضو خلية الأزمة “المواطنين بالالتزام بحظر التجوال والتوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة”.

وكانت وزارة الصحة والبيئة قد أعلنت الأحد تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

(د ب أ)