العراق: داعش حاول تفجير المظاهرات

قال مدير عام استخبارات مكافحة الإرهاب العراقي ورئيس خلية الصقور الاستخبارية، أبو علي البصري، إن “خلية الصقور تمكنت من إحباط أخطر عملية إرهابية خطط لها للقيام بتفجيرات تستهدف القوات الأمنية والمتظاهرين في بغداد والمحافظات”.

وأضاف أن الهدف من هذه المخططات الإرهابية هو إثارة الفوضى والاقتتال الداخلي لحصد المزيد من الأرواح البريئة وتدمير الاقتصاد الوطني.

وأكد البصري اعتقال المسؤول عن التوجيه والتنفيذ في المجموعة المكلفة بالعملية الإرهابية، وزعم أن الإرهابي المعتقل هو أحد أبرز قادة تنظيم داعش .

يشار الى ان المتظاهرين اتهمو رجل الدين الشيعي الموالي لايران مقتدى الصدر بمحاولة تفجير المظاهرات الاعتداء على المحتجين من خلال جماعة القبعات الزرقاء الذي اضطر للاعلان عن حل منظمتهم فيما تشكك تقارير بانهم ما يزالون يعملون في الخفاء