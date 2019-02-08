العراق: داعش يعدم 3 أشقاء

تنظيم داعش الإرهابي أقدم اليوم على ارتكاب جريمة نكراء بحق 3 أشقاء من قرية المسحك شمال بيجي

أعدم تنظيم داعش الإرهابي 3 أشقاء، شمالي محافظة صلاح الدين العراقية اليوم الجمعة، بعد أن اختطفهم أمس قرب جبال مكحول.

وقال الرائد محمود الجبوري من شرطة مدينة بيجي 220 كلم شمالي بغداد، إن "تنظيم داعش الإرهابي أقدم اليوم على ارتكاب جريمة نكراء بحق 3 أشقاء من قرية المسحك شمال بيجي، كان اختطفهم أمس الخميس، أثناء ذهابهم في رحلة للبحث عن الكمأ قرب جبال مكحول".

وأوضح الجبوري أن الشرطة عثرت على جثث الأشقاء الثلاثة في منطقة الشيخ علي غرب جبال مكحول، وعليها آثار إطلاق نار من الخلف، مبيناً أن التنظيم المتطرف قام بإعدامهم بالرصاص من الخلف.

وأشار إلى الشرطة قامت بنقل الجثث الثلاث إلى الطب الشرعي تمهيداً لتسليمها إلى ذويها.

ومن جانبه، أكد جاسم عبدالله حسين أحد اقارب الضحايا، أن الشرطة أبلغتهم صباح اليوم بالعثور على الجثث، لافتاً إلى أن العائلة سوف تذهب إلى الطب الشرعي في مدينة تكريت لاستلام جثث أبنائها.

وأوضح أن الأشقاء الثلاثة هم شباب أحدهم طالب في الثانوية والآخران يدرسان في جامعة تكريت.

واختطف التنظيم المتطرف الأشقاء الثلاثة أمس، عندما كانوا في رحلة للبحث عن الكمأ في المنطقة القريبة جبل مكحول، دون الاكتراث لتحذير القوات الامنية التي حذرت من الذهاب إلى المناطق الجبلية لأن عناصر التنظيم المتطرف يختبئون بها.