العراق.. رشق موكب "الكاظمي" بالحجارة في الناصرية (فيديو)

رشق متظاهرون غاضبون وسط مدينة الناصرية في محافظة ذي قار -جنوب العراق-، اليوم السبت، موكب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالحجارة.

وحاصر المتظاهرون موكب الكاظمي، للمطالبة بالكشف عن قتلة النشطاء السياسيين بالحراك الشعبي في العراق، والكشف عن خاطفي الناشط سجاد العراقي

جاء ذلك خلال تدشين الكاظمي محطة كهرباء وجسر بمحافظة ذي قار (جنوب)

وذكر شهود عيان، أن الكاظمي غادر الموقع سريعا وسط حراسة أمنية مشددة، عقب محاولات بعض المحتجين رشق موكبه بالحجارة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، بدأ الحراك الشعبي العراقي، ولا يزال مستمرا على نحو محدود، إذ نجح في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.

ووفق إحصاءات رسمية، فإن 565 شخصا من متظاهرين وأفراد أمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات النشطاء الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

وتعهدت حكومة الكاظمي، التي تشكلت قبل نحو عام، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.