العراق.. ضبط صواريخ قرب قاعدة عسكرية تضم أمريكيين

أعلن الجيش العراقي، الأحد، ضبط صواريخ كاتيوشا جاهزة للإطلاق في منطقة تقع بالقرب من قاعدة عسكرية تضم جنود أمريكيين قرب العاصمة بغداد.

وقالت قيادة العمليات المشتركة بالجيش في بيان: “تمكنت قواتنا اليوم من رصد سيارة تحمل منصات إطلاق صواريخ كاتيوشا وتحديداً في منطقة الراشدية على تخوم بغداد من جهة الشمال الشرقي”.

وأضافت: “أثناء الاقتراب منها (السيارة) انطلق صاروخان بشكل تلقائي وسقطا في منطقة نائية دون خسائر تذكر وتمت السيطرة عليها وإبطال جميع الصواريخ المتبقية”.

وأشارت القيادة إلى أنها حصلت على معلومات “ستقود لمن أقدموا على هذا العمل الإرهابي وسنكشف التفاصيل حال القبض عليهم”.

يأتي هذا التطور بعد يوم واحد من سقوط صاروخين من نوع كاتيوشا على القاعدة العسكرية ذاتها المعروفة باسم “التاجي” شمال بغداد والتي تضم جنوداً أمريكيين وآخرين من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، دون وقوع خسائر بشرية، وفق بيان للجيش العراقي.

وتتكرر الهجمات الصاروخية التي يشنها في الغالب مسلحون عراقيون موالون لإيران على السفارة الأمريكية ببغداد وقواعد عسكرية تضم قوات التحالف الدولي المناهض لـ”داعش” الإرهابي، وخاصة الأمريكية، منذ أشهر.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال كل من قائد “فيلق القدس” الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة “الحشد الشعبي” العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وانسحبت القوات الأمريكية إلى جانب قوات التحالف التي تقودها واشنطن من 6 قوات عسكرية في العراق منذ مقتل سليماني والمهندس.

ويقول التحالف الدولي إن ذلك يدخل في إطار إعادة التموضع والانسحاب من قواعد تضم عدداً قليلاً من الجنود. (الأناضول)