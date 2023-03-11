العراق ضمن أسوأ 20 دولة فسادا بالعالم

البوابه - كشفت هيئة النزاهة بحكومة إقليم كردستان أن العراق من بين أكثر 20 دولة فسادا في العالم وفق تصنيف مؤسسة عالمية متخصصة، محذرة من أن الفساد يهدد مؤسسات الإقليم أيضا.

وأكد أحمد أنور رئيس هيئة النزاهة في حكومة إقليم كردستان العراق خلال مؤتمر صحفي في منطقة السليمانية السبت ان العراق من بين أسوأ 20 دولة فاسدة في العالم، وذلك بحسب تصنيف منظمة الشفافية الدولية.

وبين أنور أن المنظمة تعتزم فتح مكاتب لها في العراق وإقليم كردستان هذا العام صمن مساعيها لأن يكون العراق في السنوات القادمة في تصنيف مختلف.

وشدد أنور على أن الفساد يمثل تهديدا خطير لمؤسسات إقليم كردستان أيضا، مشيرا إلى أن هيئة النزاهة في كردستان لديها اتصالات مباشرة مع هيئة النزاهة الاتحادية حيث أن هناك نية لتوقيع تفاهمات في جميع القطاعات قريبا.

