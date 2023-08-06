العراق: طفل يتعرض لتعذيب وحشي على يد والده (صور)

في حادثة مأساوية تقشعر لها الأبدان، تمكنت السلطات العراقية من إنقاذ طفل يبلغ من العمر 10 سنوات من تعذيب بشع على يد والده، الذي يعاني من إدمان المخدرات.

ووفقًا للتقارير الواردة من وسائل الإعلام العراقية، جاءت هذه عملية تحرير الصبي في إطار متابعة حالات التعنيف الأسري، استجابةً لمناشدة وردت إلى قسم حماية الأسرة والطفل في جانب الكرخ بمدينة بغداد.

وفي التفاصيل، وُجِدَ الطفل معلقًا من سلسلة في سقف منزله، وقد قام والده بتعذيبه بوحشية، وبعد الحصول على الموافقات القضائية اللازمة، تحركت السلطات لإنقاذ الطفل واعتقال المتهم، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص للتعامل مع الحادثة، وتم التنسيق مع الشرطة للوصول إلى موقع الحادث.

عُثر على المتهم وهو من متعاطي المخدرات، وتم ضبط مواد مخدرة متنوعة في منزله، بالإضافة إلى بندقية كلاشنكوف وكمية من الذخيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وتقديمه للعدالة، كما تم التعامل مع المواد المضبوطة بشكل أصولي.



