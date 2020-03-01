العراق: عبد المهدي يبلغ الكتل السياسية بإمكانية بقائه.. ومظاهرات أمام مكتبه

كشف مصدر سياسي عراقي، اليوم الأحد، عن إبلاغ رئيس الحكومة العراقية المستقيل عادل عبد المهدي الكتل السياسية بإمكانية بقائه لحين تشكيل حكومة جديدة.

وقال المصدر لـRT "من الممكن أن يبقى عبد المهدي في حكومة تصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة ويتراجع عن قراره بترك منصبه بعد شهر من تكليف محمد توفيق علاوي".

وأضاف المصدر "من المتوقع أن يبقى عبد المهدي لأن حكومة علاوي قد لا تنال ثقة البرلمان بسبب الخلافات السياسية الموجودة".

وأفاد مراسلون في العاصمة العراقية، اليوم الأحد، بأن محتجين وصلوا من محافظات الوسط والجنوب إلى بغداد للتظاهر بالقرب من المنطقة الخضراء.

وقال إن "عددا كبيرا من المحتجين وصلوا من عدة محافظات، خاصة محافظة ذي قار إلى منطقة العلاوي بالقرب من مكتب رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي".

وأضاف أن "الاحتجاجات تجددت في جانبي الكرخ والرصافة من بغداد، ففي جانب الكرخ تجمع المئات قرب مكتب رئيس الحكومة، وفي الرصافة تجمعوا في ساحة التحرير حيث المكان الأساسي للاحتجاجات".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني عراقي، بأن العاصمة بغداد تشهد منذ ليلة أمس إجراءات أمنية مشددة، بالتزامن مع التحشيد لتظاهرة كبيرة دعا لها متظاهرون في بغداد والمحافظات.