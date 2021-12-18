العراق: عشيرة "مريم" تحاصر منزل مشوه وجهها (فيديو)

نشر ناشطون على موقع "تويتر"، مقطع فيديو يظهر حشودا من عشيرة "مريم" في العراق، وهي تحاصر منزل المتهم بتشويه وجهها بحمض الكبريتيك، متوعدة الجاني بالقصاص والعقاب.

وقال مغردون: "عندما يغيب القانون ويبقى المجرم حر طليق لمدة 7 اشهر ومريم تعاني الامرين ستكون العواقب وخيمة ولو من الاساس كان هناك قانون قوي يردع المجرم لم تكن مريم لتتعرض للأذى"

عشيرة مريم التي تم تشويهها بمادة التيزاب تحاصر منزل المتهم بالقضية وتتوعد الجاني بالقصاص..

عندما يغيب القانون ويبقى المجرم حر طليق لمدة ٧ اشهر ومريم تعاني الامرين ستكون العواقب وخيمة ولو من الاساس كان هناك قانون قوي يردع المجرم لم تكن مريم لتتعرض للاذى#انقذوا_الاميرة_مريم pic.twitter.com/kBCMLuGRpv — 🇮🇶عراقية الهوى 2 حساب بديل 😐🇮🇶 (@baghdadia_855) December 18, 2021

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي العراقية هاشتاغ "أنقذوا الأميرة مريم" للمطالبة بمساعدتها، وصرح والدها بأن ابنته تعيش حياة مأساوية، بعد مرور 7 أشهر على الحادثة.

تفاصيل الاعتداء على مريم

وفي تفاصيل الحادثة الأليمة، طلب أحد الشبان الزواج من الفتاة لكنها رفضت، فما كان منه إلا القدوم إلى منزلها في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد، والتسلل إليه ليلًا وسكب المادة الحارقة على وجهها والهرب بسرعة.

وقال والد مريم لموقع "سكاي نيوز": "أنا ووالدتها كنا في العمل، ومريم وأخوها وزوجته في البيت، عندما دخل المجرم إلى البيت وقام بسرقة هاتفها، وسكب مادة التيزاب عليها وهي نائمة".

وأضاف: "مريم تعيش حياة مأساوية، ومضت 7 أشهر على الحادثة، ولم تشف من التشوهات التي حصلت في جسمها".

وناشد والد الضحية، رئيس مجلس القضاء فائق زيدان "النظر في القضية بجدية".

Iraqi girl, Mariam Rikabi becomes victim of acid attack after refusing a marriage proposal. There’s nothing quite like the egoistical male that demands validation, acceptance and superiority within Iraq/MENA.



Painful to even think about. cc: @KatiePiper_

#انقذوا_الاميرة_مريم pic.twitter.com/x340K63ITB — Ruwayda (@RuwaydaMustafah) December 16, 2021

وبحسب والدة الضحية، فإن الجاني قدم ليلا، وهو ملثم، على الرغم من مروره أمام نقاط أمنية، والمارة في الشارع المؤدي إلى منزلهم، لكن لم يقبض عليه أحد، فيما قالت إن الجهات القضائية لم تتعاون معها، ووقفت مع الجاني ضد الضحية، حسب ما تحدثت لتلفزيون عراقي.