العراق: علاوي يستكمل تشكيل حكومته ويعلنها الأحد

تعهّد علاوي بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف ورفض مرشحي الأحزاب، كما تعهّد بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وحلّ اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية.

أعلنت كتلة بيارق الخير النيابية في العراق، إكمال رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي تشكيل فريقه الوزاري.

وأكد النائب محمد الخالدي، رئيس الكتلة، اكتمال التشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف، لافتاً إلى أن "علاوي سيعلن عنها رسمياً الأحد المقبل".

وفي تصريحات لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، أعلن الخالدي أن "علاوي سيبلغ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المستقيل ويطلب من البرلمان عقد جلسة طارئة لغرض التصويت على الكابينة الوزارية".

وأوضح، أن هناك ضغوطاً من قبل بعض الكتل إلّا أنها لن تؤثر على تمرير الكابينة الوزارية داخل مجلس النواب.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلّف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتعهّد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف ورفض مرشحي الأحزاب، كما تعهّد بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وحلّ اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية.

ويشهد العراق منذ أكتوبر الماضي احتجاجات مناهضة للفساد والنفوذ الإيراني المتعاظم في البلاد.

وتشهد العاصمة بغداد ومدن العراق الجنوبية، احتجاجات شعبية منذ الأول من أكتوبر، تخللتها مواجهات مع القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 500 شخص، حسب آخر الإحصائيات.

