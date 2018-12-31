العراق.. علاوي يقدم اللواء العاني مرشحاً لوزارة الدفاع

الدكتور اياد علاوي

اكد مصدر عراقي من داخل ائتلاف الوطنية ان الدكتور اياد علاوي قدم اللواء محمد رجب عبد المجيد العاني لتولي منصب وزير الدفاع العراقي في حكومة عادل عبد المهدي.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان العاني أتفق عليه من قبل جميع اعضاء الائتلاف لما يملكه من كفاءة ومهنية في العمل العسكري، فضلاً عن كونه مستقلاً.

يذكر ان اللواء محمد العاني خريج الكلية العسكرية العراقية وكان ضمن صفوف صنف القوات الخاصة ومن الضباط الاوائل في القفز الحر المظلي .

واكدت المعلومات ان العاني غادر العراق في اواخر ثمانينات القرن الماضي واستقر في الدنمارك وقد عاد بعد العام ٢٠٠٣ وعمل في جهاز المخابرات العراقي مع الفريق محمد عبدالله الشهواني واحيل الى التقاعد برتبة لواء ويعمل الان مدير في شركة زين للاتصالات.

والعاني من عائلة سياسية معروفة حيث شغل والده رجب عبد المجيد العاني منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس الاسبق عبد السلام عارف .

وما زالت اروقة مجلس النواب العراقي ومنذ حوالي اربعة اشهر تزدحم بأسماء مرشحي الوزارات الحكومية وما زال القبول والرفض على اسماء المرشحين مستمر بسبب الاتجاهات والمحاصصات الحزبية والفئوية، وما زال الصراع مستمراً على تولي وزارتي الدفاع والداخلية بعد تقديم اكثر من مرشح لتولي تلك الوزارات.