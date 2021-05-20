العراق.. فرق طبية إلى فلسطين واستعداد لاستقبال الجرحى

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تهيئة فرق طبية لإرسالها إلى فلسطين، وأبدت استعدادها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين في مستشفياتها.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي، إن "العراق وقف مع كل أشقائه وإخوانه في كل الأزمات السابقة، وأرسلنا سابقا وفودا لممارسة العمل الطبي في فلسطين وغيرها".

وأضاف، أن "جميع المؤسسات الصحية العراقية مستعدة لاستقبال أي عدد من الجرحى الفلسطينيين أو من أي مكان آخر لتقديم مختلف الخدمات الصحية المتوفرة".

وأشار البدر إلى "تهيئة الوزارة فرقا طبية خاصة لإرسالها إلى فلسطين أو إلى أي مكان آخر لتقديم مختلف الخدمات الطبية".

يذكر أن نقابة الأطباء العراقيين أعلنت قبل أيام عن استعدادها لإرسال فرق طبية إلى فلسطين بعد أخذ الموافقات من السلطة الفلسطينية والحكومة العراقية.