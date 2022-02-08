العراق.. قتلى بانفجار في رتل مرافق لصياديين كويتيين في الانبار

قتل عدة جنود عراقيين الثلاثاء، اثر انفجار عبوة ناسفة في سيارة عسكرية كانت ضمن رتل مرافق لصياديين كويتيين في محافظة الانبار غربي العراق.

ونقلت وكالة انباء الاناضول عن مصدر في الشرطة العراقية قوله أن "عبوة ناسفة، زرعها في الغالب مسلحو داعش، انفجرت على سيارة عسكرية في صحراء راوة بمحافظة الأنبار".

وأوضح المصدر أن الانفجار "أسفر عن مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين بجروح"، دون مزيد تفاصيل.

ولم يصدر عن السلطات تعليق يؤكد ما ذكره المصدر الأمني.

ومن جانبها، قالت وكالة "روسيا اليوم" ان الانفجار اسفر عن مقتل أربعة جنود عراقيين كانوا ضمن رتل تابع للجيش يرافق صيادين من دولة الكويت.

على صعيد اخر، اعتقلت أجهزة الأمن العراقية 3 من عناصر "داعش" في محافظة كركوك (شمال)، بحسب ما اعلنته خلية الإعلام التابعة لوزارة الدفاع، في بيان.

وقال البيان ان "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت خلال عمليات منفصلة من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين خطرين من داعش في كركوك".

وأوضح أن "الإرهابي الأول يدعى (أبو بدران) واعترف بالاشتراك بعدة عمليات منها الهجوم على مركز شرطة الفاتح في الأنبار وحرق المركز، وقتل مختار منطقه أبو طيبان في الرمادي، ونفذ هجوما على دار أحد المواطنين في العگبة بالرمادي وقتل 4 من المواطنين".

وتابع بيان خلية الاعلام الامني أن "الإرهابي الثاني يدعى (أبو حارث) واعترف بأنه مسؤول عن تمويل عناصر داعش بالوقود والاحتياجات الأخرى بمحافظة كركوك، فيما اعترف الإرهابي الثالث بعمله عسكريا في داعش".

وفي الفترة الأخيرة، كثف تنظيم "داعش" هجماته ضد أهداف عسكرية ومدنية في مناطق مختلفة من البلاد.

وتطلق القوات العراقية في المقابل، حملات وعمليات عسكرية على فترات متقاربة لملاحقة عناصر التنظيم الإرهابي في أنحاء البلاد.

وكان "داعش" سيطر على نحو ثلث مساحة العراق صيف 2014، قبل أن تعلن بغداد استعادة كامل أراضي الدولة في 2017، لكن خلايا نائمة للتنظيم ما زالت تنتشر في مناطق واسعة هي المسؤولة عن الهجمات التي تشهدها البلاد.

متفجرات وقذائف

وفي وقت سابق الثلاثاء، اعلنت خلية الاعلام الامني ان السلطات ضبطت مواد شديدة الانفجار وقذائف هاون في قضاء المحمودية جنوب العاصمة بغداد.

واوضحت خلية الإعلام إن "قوة من الجيش، واستنادا إلى معلومات من جهاز المخابرات الوطني، ضبطت كمية من المواد المتفجرة في منطقة أبو حبة بقضاء المحمودية التابع لمحافظة بغداد إلى الجنوب من العاصمة".

وأضافت أن المواد المضبوطة ضمت مادة "سي فور" شديدة الانفجار، وقذائف هاون، إضافة إلى صاروخ ومواد أخرى تدخل في تصنيع العبوات الناسفة.

وفي سياق متصل، قالت هيئة "الحشد الشعبي" التابعة للقوات المسلحة العراقية في بيان إن "قوة من الجيش والحشد الشعبي انطلقت في عملية تفتيش واسعة شرقي قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين (شمال)".

وأضافت أن "العملية تهدف لتأمين المناطق المحاذية لنهر دجلة شرقي قضاء بيجي بعد رصد تحركات لعناصر داعش في تلك المناطق".

وهذه ثالث عملية تمشيط في محافظة صلاح الدين خلال الأيام الثلاثة الأخيرة. وتأتي إثر تكيف تنظيم "داعش" هجماته ضد أهداف عسكرية ومدنية في مناطق شمالي وشرقي العراق في الفترة الأخيرة.

وتطلق القوات العراقية في المقابل، حملات وعمليات عسكرية على فترات متقاربة لملاحقة عناصر التنظيم الإرهابي في أنحاء البلاد.

وكان التنظيم قد سيطر على نحو ثلث مساحة العراق في صيف 2014، قبل أن تعلن بغداد استعادة كامل أراضي الدولة في 2017، لكن خلايا نائمة للتنظيم ما زالت تنتشر في مناطق واسعة هي المسؤولة عن الهجمات التي تشهدها البلاد.