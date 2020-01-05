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العراق: قتلى وجرحى بهجوم متظاهرين على موكب لتشييع المهندس وسليماني

منشور 05 كانون الثّاني / يناير 2020 - 12:32
موكب تشييع المهندس وسليماني
موكب تشييع المهندس وسليماني

قام متظاهرون بمهاجمة موكب لتشييع المهندس وسليماني في مدينة الناصرية وأحرقوا سيارة التشييع بقنابل مولوتوف.

وأفاد مراسلنا أن الهجوم أدى الى نشوب صدامات بين المشيعين والمتظاهرين أسفرت عن مقتل اثنين من المتظاهرين وإصابة عدد آخر بجروح

 

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