العراق: قتلى وعشرات الجرحى في "الناصرية"

أفادت مصادر، اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة القتلى في مدينة الناصرية خلال صدامات بدأت ليلة أمس إلى 13 شخصا، فيما أصيب 75 آخرون.

وأحرق متظاهرون مقر فوج المهمات الخاصة في ذي قار وقطعوا جسر الزيتون وسط مدينة الناصرية التي سمع فيها صوت إطلاق رصاص حي بعد أن فرضت السلطات حظر تجوال فيها.

إلى ذلك أفادت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن مصادر طبية، بمقتل 8 على الأقل برصاص القوات الأمنية خلال احتجاجات مدينة الناصرية الجنوبية

وأشارت الوكالة إلى أن المواجهات وقعت قبل فجر اليوم الخميس، وأن 22 شخصا آخر على الأقل أصيبوا في هذه المواجهات.

في سياق متصل أعلن الجيش العراقي، اليوم الخميس، عن تشكيل خلايا أزمة برئاسة المحافظين لضبط الأمن وفرض القانون في المحافظات العراقية.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي في بيان لها إنه "لأهمية ضبط الأمن وفرض القانون في المحافظات وحماية المؤسسات والمصالح العامة والخاصة وحماية المواطنين، تم تشكيل خلايا أزمة برئاسة المحافظين"، بحسب موقع "بغداد اليوم" العراقي.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوب الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة