العراق.. قصف "عين الأسد" الأمريكية بالصواريخ

أفادت وسائل اعلام في العراق، اليوم الأحد، باستهداف قاعدة "عين الأسد" التي تتواجد فيها القوات الأمريكية غربي البلاد.

وقالت، إن "صاروخا استهدف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار وسقط داخل محيطها".

وأضافت وسائل الاعلام، أن "القوات الأمنية عثرت على الصاروخ الثاني الذي كان معدا للإطلاق في حي الشهداء بمنطقة البغدادي بمحافظة الأنبار".

ولم يعرف حتى الآن إذا ما كانت هناك خسائر أم لا.

من جهتها، قالت خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان صحفي، إن "القوات الأمنية تجري تحقيقا في حادث سقوط صاروخ نوع كاتيوشا لم ينفجر، وكان انطلاقه من جهة منطقة البغدادي باتجاه قاعدة عين الأسد الجوية".