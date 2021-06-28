العراق: لا عراقيل في ملف تصدير النفط إلى لبنان

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حسن ناظم أنه "لا عراقيل في ملف تصدير النفط إلى لبنان"، مشيرا إلى أنه "ما زال هناك ترتيبات وتدابير فنية من الجانب اللبناني".

وفي حديث لقناة "الجديد" اللبنانية، قال ناظم الذي يشغل منصب وزير الثقافة بالحكومة العراقية إن "لا عراقيل في ملف تصدير النفط إلى لبنان وتم فتح حساب مصرفي في لبنان، كما تبقت ترتيبات وتدابير فنية من الجانب اللبناني".

وأضاف أن "المسألة منتهية من جهتنا وفتح الاعتمادات المصرفية أسهل وطريقة الدفع ستكون ميسرة، وهناك تدابير ستتخذ في حينها بخصوص نوع العملات".

وتابع أن "القرار العراقي هو مساعدة لبنان في هذه الأزمة والمهم أن نعمل على نقل النفط بأسرع وقت ممكن، والشاحنات هي الطريقة الأسرع".

وأشار إلى أن "العراق يوافق على تصدير النفط إلى لبنان مقابل الخدمات الطبية والفندقية وأن الحكومة العراقية لن تتأخر عن مساعدة لبنان وشعبه". (الجديد)