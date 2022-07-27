العراق: متظاهرون يقتحمون المنطقة الخضراء

اقتحم مئات المتظاهرين المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد رفضا لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة في البلاد بعد ازمة سياسية كبيرة عرقلت انتخاب القيادات للرئاسة والحكومة والبرلمان
وقالت مصادر ان انصار رجل الدين الشيعي الذي انسحب من البرلمان بعد ان حاز على اعلى نسبة في المقاعد يقفون وراء التظاهرة وقد واجهت القوى الامنية المحتجين بقنابل الغاز واطلاق الرصاص الحي
وافادت مصادر ان متظاهرين اقتحمو باحة مجلس النواب العراقي في المنطقة الخضراء ببغداد
القوات الحكومية تستخدم قنابل الدخان لتفريق المتظاهرين الرافضين لترشيح #محمد_شياع_السوداني عقب دخولهم المنطقة الخضراء وسط #بغداد— قناة الرافدين (@alrafidain_tv) July 27, 2022
ـــــــــــــ#محمد_شياع_مرفوض#العراق | #قناة_الرافدين
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دعوة للحفاظ على الممتلكات
ودعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بصفته القائد العام للقوات المسلحة "أبناءه المتظاهرين إلى الالتزام بسلميتهم، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وبتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين، والانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء"
هتافات أتباع التيار الصدري أمام بوابة المنطقة الخضراء في #بغداد #الشرقية_نيوز pic.twitter.com/TIjbt9KB4i— AlSharqiya TV - قناة الشرقية (@alsharqiyatv) July 27, 2022
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