العراق: مجهولون يقتلون 4 أشخاص في ديالى

أعلنت الشرطة العراقية، السبت، مقتل أربعة مدنيين، بينهم شقيقان، في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وقال النقيب حبيب الشمري إن “مسلحين مجهولين اقتحموا منزلا في قرية مخناس التابعة لقضاء خانقين شمالي محافظة ديالى، وفتحوا النار على ثلاثة أشخاص، بينهم شقيقان، كانوا داخل المنزل”، ما أدى إلى مقتلهم على الفور.

وفي حادث منفصل، أشار الشمري إلى أن “قوات أمنية عثرت اليوم، بأطراف قضاء بلدروز شمالي محافظة ديالى، على جثة مدني عليها آثار طلقات نارية في أنحاء الجسد”.

وأضاف أن “مدنيين اثنين أصيبا بجروح مختلفة، بعد تعرضهما لانفجار عبوة ناسفة في قرية الإصلاح، بناحية جلولاء شرقي ديالى”.

وتشهد محافظة ديالى أعمال عنف متواصلة، تقول قيادات أمنية إن أغلبها ينفذها عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) الإرهابي.

وتجري قوات الأمن في محافظات ديالى، وكركوك وصلاح الدين ونينوى (شمال)، والأنبار (غرب)، عمليات عسكرية متواصلة لمنع عودة نشاط التنظيم.