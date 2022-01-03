العراق.. "مخبر كاذب" وراء "مجزرة بابل"

كشف القضاء العراقي الاثنين، عن ان المجزرة التي أسفرت عنها عملية أمنية في محافظة بابل وسط البلاد الخميس، وراح ضحيتها عشرون شخصا من عائلة واحدة، نجمت عن ”معلومات غير صحيحة“ من ”مخبر“ نتيجة ”خلاف عائلي".

وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى اوردته وكالة الانباء العراقية، ان التحقيق في المجزرة يشمل الى جانب المخبر، ”تسعة ضباط وثلاثة منتسبين“ في القوات الأمنية، على علاقة بالفاجعة التي شهدتها قرية الرشايد في محافظة بابل،

وبحسب البيان، فقد استمع قاضي تحقيق مختص إلى أقوال الرجال الـ13 وقام بتصديقها.

ووقعت المجزرة حين دهمت قوة مشتركة من الاستخبارات والمهمات الخاصة منزلا في قرية الرشايد، بحثا عن مطلوبين اثنين كان يعتقد أنهما متهمان بـ“الإرهاب“.

وقال البيان أن ابن أخ أحد الضحايا، وهو زوج ابنته في الوقت نفسه، تقدّم بـ“إخبار كاذب نتيجة خلافات عائلية بينهما حيث أدلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الأمنية مدعيا وجود إرهابيين مطلوبين… ليتم دهم منزله من قبل الأجهزة الأمنية“.

التحقيقات متواصلة

ولا تزال التحقيقات متواصلة في القضية حيث صدرت أربعة أوامر قبض لمتهمين آخرين وفقا لبيان مجلس القضاء.

وكانت وكالة الأنباء العراقية نقلت عن السلطات الأمنية المحلية قولها في بيان ليلة المجزرة إن الحصيلة ”20 مدنياً“ جميعهم من العائلة نفسها، وأن صاحب المنزل المداهم ”قام بإطلاق النار على القوة الأمنية“ و“امتنع عن تسليم نفسه“.

وجرى عزل قائد شرطة محافظة بابل على خلفية المجزرة، فيما أعلنت القوات الأمنية العراقية توقيف عدد من الضباط بدون تفاصيل عن هوياتهم.

ومن ناحيتها، قالت خلية الاعلام الامني في بيان الجمعة: ”للوقوف على ملابسات حادثة جبلة، شمال محافظة بابل ومحاسبة المقصرين فيها، أمر القائد العام للقوات المسلحة بتولي جهاز الأمن الوطني التحقيق في ملف هذه القضية بالتنسيق مع محكمـة استئناف محافظة بابل“.

و”تم توقيف عدد من الضباط والأشخاص على خلفية هذه الحادثة التي مازال التحقيق مستمرًا فيها“ بحسب البيان.

وقال أقارب الضحايا، فن خلافات نشبت بين الشخص المطلوب (رحيم الغريري) وصهره، الذي يعمل ضابطًا برتبة مقدم في وزارة الداخلية بالعاصمة بغداد، فما كان منه، إلا توجيه تهمة كيدية للغريري، واستصدار أمر قضائي لاعتقاله، ومن ثم اصطحاب قوة أمنية، إلى منزله.

وقالت شقيقة الغريري: ”شقيقي غير متهم بالإرهاب، وما حصل خلافات عائلية، تطورت إلى وصول قوة أمنية، فما كان من شقيقي، إلا مواجهتها دفاعًا عن النفس“.