العراق: "مدمنون" يعتدون جنسيا على شاب قبل قتله والقاء جثته في النهر

اعلنت اجهزة الامن العراقية الخميس، القبض على ثلاثة اشخاص يشتبه في اعتدائهم جنسيا على شاب قبل قتله والقاء جثته في نهر دجلة في محاولة لاخفاء الجريمة حتى تبدو حادثة انتحار.

وقالت مديرية مكافحة إجرام بغداد في بيان اورده موقع "شفق نيوز"، ان مفرزة مكتبها في قضاء المدائن (17 كلم جنوب شرق العاصمة بغداد) تمكنت من القبض على ثلاثة اشخاص متهمين في الاشتراك "باغتصاب شاب" قبل قتله والقاء جثته في النهر.

واضاف البيان ان المتهمين حاولوا "إخفاء معالم الجريمة" عبر القاء الجثة في النهر لاظهار الواقعة على انها عملية انتحار من قبل الضحية.

وقال ان التحقيق اظهر ان المتهمين كانوا تحت تاثير المخدرات اقدموا على قتل الشاب بعد اغتصابه ثم رموا جثته في النهر.

وتابعت مديرية مكافحة إجرام بغداد في بيانها ان التحريات قادت الى المتهمين الثلاثة الذين تم القبض عليهم وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة.

واشارت الى انهم اعترفوا باشتراكهم في جريمة القتل والاغتصاب، اضافة الى التورط في تعاطي والاتجار بالمخدرات.

وقد تمت احالة المشتبه بهم الثلاثة الى قاضي تحقيق مختص، والذي قرر توقيفهم على ذمة القضية، بحسب مديرية المكافحة.