العراق: إحراق منزل الفريق "الشمري" ومذكرة قبض بحقه

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الأحد أن الهيئة القضائية التحقيقية المشكّلة لنظر قضايا أحداث التظاهرات في محافظة ذي قار، أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق الركن جميل الشمري، الذي أضرم محتجون النار في منزله بمحافظة الديوانية.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن “الهيئة التحقيقية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق الركن جميل الشمري عن جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة”.

وكان الشمري قد أعطى الأوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في محافظة ذي قار الأسبوع الماضي مما تسبب بمقتل أكثر من 32 متظاهرا وإصابة 250 آخرين .

تزامنا مع ذلك، قال مصدر أمني في قيادة شرطة محافظة الديوانية طلب عدم الإشارة لاسمه، إن “المئات من المحتجين في مركز محافظة الديوانية أضرموا النار صباح اليوم بمنزل الفريق الشمري الذي تولى الاسبوع الماضي منصب القائد العسكري لمحافظة ذي قار”.

من جهته، قال النائب صادق السليطي، في بيان نشره مساء السبت، إن “ما جرى في مدينة الناصرية والتي تجسدت بأبشع صور المأساة والألم في فجر الخميس الماضي.. لن ولم تمر دون محاسبة ومعاقبة مرتكبيها”.

وأضاف، “طالبنا بعقد جلسة برلمانية خاصة بأحداث ذي قار لمحاسبة المقصرين والمجرمين، والتي ستنعقد يوم الأحد (اليوم)، لمناقشة أسباب ودوافع تلك الانتهاكات الإجرامية بحق ابناء محافظتنا للمطالبة بدماء شهدائنا”.

وأوضح السليطي: “كما أننا مضينا مجتمعين (نواب تحالف سائرون/ عن ذي قار)، والتقينا بقائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير يار الله، ووزير الداخلية وتم الاتفاق على إحالة المدعو جميل الشمري للتحقيق العسكري متهماً بجرائم قتل المتظاهرين السلميين العزل في الناصرية”