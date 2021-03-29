العراق: مسؤولين هربو متهمين بالاغتيال الى الخارج

أكد ذوو الناشط المدني العراقي، تحسين أسامة، والذي اغتيل على أيدي مسلحين في محافظة البصرة نهاية أغسطس/آب العام الماضي، أن بعض المتهمين بقتله جرى تهريبهم إلى خارج البلاد، وذلك بالتزامن مع حديث عن هروب عناصر ما يسمى بـ"فرقة الموت" المتهمة بقتل ناشطين بالتظاهرات وصحافيين وسياسيين.

وقال حسين الشحماني، وهو عم الناشط تحسين أسامة، في تصريح صحافي، إن التحقيق بحادثة الاغتيال لا يزال مستمراً، موضحاً أن السلطات لم تتواصل مع ذوي الناشط القتيل.

ولفت إلى أن أسرة تحسين أسامة بانتظار نتائج التحقيق بالقضية، التي أكد أنها بين يدي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأشار إلى "القبض على 4 متورطين بحادثة الاغتيال، بينما جرى تهريب الآخرين إلى خارج العراق"، وطالب الشحماني بالكشف عن نتائج التحقيقات بمقتل الناشطين والمتظاهرين، وتطبيق القصاص العادل بحق الفاعلين.