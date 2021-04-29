العراق: مقتل انتحاري حاول الدخول إلى مديرية الأمن في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، مقتل انتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا، حاول الدخول إلى مديرية الأمن الوطني في محافظة كركوك شمالي البلاد، وإصابة 2 من عناصر الأمن بعد أن انفجر الحزام الناسف جراء إطلاق النار على الانتحاري

وقال بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس إن "القوات الأمنية تتمكن من قتل إرهابي انتحاري يرتدي حزاما ناسفا حاول الدخول إلى مديرية الأمن الوطني في محافظة كركوك، وأدى الحادث إلى إصابة اثنين من أفراد الحماية بإصابات طفيفة بعد أن انفجر الحزام الناسف بسبب إطلاق النار عليه من قبل حرس هذه المديرية، كمعلومات أولية عن الحادث وسنوافيكم التفاصيل لاحقا".

يشار إلى أن كركوك تعد إحدى أوكار "داعش"، حيث سبق وأعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، في بيان لها أن "الأجهزة الأمنية بها ألقت القبض على 5 عناصر لـ"داعش" بينهم امرأة، بمناطق متفرقة من المحافظة"، مؤكدة أن "المقبوض عليهم كانوا مطلوبين أمنيا، وفق احكام المادة ( 4/ إرهاب) لانتمائهم لعصابات "داعش" الإرهابية".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي (المحظور في روسيا)، الذي احتل نحو ثلث البلاد