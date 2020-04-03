العراق : مقتل جنديين بعبوة ناسفة

قتل جنديان عراقيان، ظهر الجمعة، في عبوة ناسفة استهدفت مركبة عسكرية، شمال البلاد، وفق ما أعلنته الداخلية العراقية.

وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية، إن ضحايا الحادثة جنديان اثنان، وأصيب أربعة آخرون بجروح، بانفجار العبوة الناسفة التي استهدفت عجلة تقل عسكريين.

وأضاف أن “حافلة صغيرة تقل عناصر من الجيش العراقي انفجرت فيها عبوة ناسفة، على الطريق الرابط بين محافظة كركوك ومنطقة الخازر جنوبي الموصل”.

وزادت وتيرة هجمات مسلحين خلال الأشهر القليلة الماضية، وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمالا) وديالى (شرقا)، المعروفة باسم “مثلث الموت”، ويعتقد بأن تنظيم الدولة وراء العمليات، إلا أنها لم تعلن ذلك عبر معرفاتها.

وما يزال تنظيم الدولة يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة في العراق، ويشن هجمات بشكل مستمر.