العراق: مقتل داعشيين متزنرين.. واحباط مخطط ارهابي في ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق اليوم السبت، عن مقتل داعشيين تزنّرا بحزامين ناسفين واعتقال اثنين آخرين.

وأكدت الخلية أن "قيادة عمليات الأنبار تمكنت خلال عمليات البحث والتفتيش شمال الطريق الدولي السريع، وبإسناد من طيران الجيش العراقي والتحالف الدولي، من العثور على 18 وكرا لعصابات "داعش" الإرهابي".

وأضافت: "العملية أسفرت عن قتل إرهابيين اثنين كانا متزنّرين بحزامين ناسفين، والقبض على اثنين آخرين، والعثور على 6 دراجات مختلفة الأنواع وعبوتين ناسفتين"، مؤكدة تدمير قوات الأمن كافة الأوكار التي تم الكشف عنها في العملية.

كما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق عن إفشاله خططا لتنظيم "داعش" الإرهابي لتأسيس قاعدة في جبال حمرين التابعة لمحافظة ديالي شرقي البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الجهاز صباح نعمان، أن "العملية التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب خلال الأيام الماضية، قتل فيها ما بين 12 و15 إرهابيا في جبال حمرين، وتم العثور خلالها على وثائق يتم تحليلها في جهاز مكافحة الإرهاب".

وأضاف: الجهاز نفذ عمليات سابقة قريبة على الحدود العراقية الأردنية السورية، وعقدنا العزم بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة على تطهير المنطقة وملاحقة كل الإرهابيين لإنهاء الإرهاب هذا العام