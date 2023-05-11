العراق.. مقتل ضابط و 3 إرهابيين في سامراء

أفادت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الخميس، بمقتل ضابط و 3 إرهابيين، أحدهم يرتدي حزاما ناسفا، في ناحية المعتصم بقاطع قيادة عمليات سامراء.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، التي نشرت بيان خلية الإعلام الأمني، فإن الأجهزة الأمنية في ناحية المعتصم، تمكنت من احباط محاولة تعرض على إحدى نقاط الشرطة الاتحادية".

وقال البيان: "تم الشروع بعملية لتفتيش المنطقة القريبة من هذا الحادث الذي أدى إلى استشهاد أحد الضباط الذي قام بإسناد وتعزيز النقطة".

واشار البيان، إلى مقتل 3 إرهابيين، أحدهم انتحاري يرتدي حزاما ناسفا، مع ضبط أسلحتهم ونواظيرهم الليلية، مؤكدا استمرار عمليات البحث ضمن قاطع قيادة عمليات سامراء.

ومن أجل منع أي اختراق أمني للإرهابيين، في جنوب محافظة سامراء، أطلق الجيش والشرطة، في نهاية العام الماضي 2022، عملية أمنية مشتركة.

يشار إلى أن العراق قد اعلن في 2017، عن تحرير كامل أراضي البلاد من تنظيم داعش، بعد ثلاثة سنوات ونصف السنة من سيطرته على ثلث مساحة العراق.

ولا تزال القوات الأمنية العراقية تلاحق فلول التنظيم التي تحاول تنفيذ عمليات إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.