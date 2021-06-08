العراق.. مقتل عنصر من البيشمركة بهجوم ل"العمال الكردستاني"

أعلنت وزارة "البيشمركة" التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد عناصرها بهجوم لحزب العمال الكردستاني في محافظة دهوك شمالي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي: "في الساعة 7:30 من صباح اليوم وفي منطقة (شرانش) بناحية (دركار) تحديدا، ومرة أخرى واستمرارا للحوادث الأليمة التي وقعت خلال الأيام الماضية استشهد عنصر من قوات البيشمركة يدعى (رضوان محمد علي)".

وأضافت: "خلال الأيام الثلاثة الماضية هذه هي المرة الثانية التي يقع بها حوادث غير مرغوب بها بهذه الطريقة، ونحن في وزارة البيشمركة ندين ونستنكر بشدة مثل هكذا أفعال والتي هي في نهاية المطاف تصب في مصلحة الأعداء والحاقدين على شعبنا".

ودعت الوزارة بحسب البيان "الحلفاء كافة والحكومة العراقية إلى تأدية دورهم في وقف هذه الانتهاكات، وحماية المناطق الحدودية في الإقليم بالتعاون مع قوات البيشمركة".

من جهتها أعلنت قناة "روداو" الكردية، فقدان أثر اثنين من قوات البيشمركة منذ أمس الأحد عند الـ6:00 مساء، ولا يزال مصيرهما مجهولا حتى الآن، وفقا للقناة.

وأضافت، أن "المفقودين من البيشمركة، وهما أمين عثمان، وفيرو ميرزا عثمان، كانا قد توجها إلى منطقة كركي وسط جبال سنجار، حيث فقد أثرهما هناك"