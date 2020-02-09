العراق: مقتل متظاهر واختطاف آخر في كربلاء والنجف

أفاد شهود عيان الأحد، بأن متظاهرا لقي حتفه متأثرا بجروح أصيب بها خلال الاضطرابات التي رافقت المظاهرات الاحتجاجية الأسبوع الماضي في مدينة كربلاء.

وقال الشهود إن “المتظاهر مشتاق علي توفي في أحد مستشفيات محافظة كربلاء متأثرا بجروح كان أصيب بها في ساحة التربية يوم الخميس الماضي خلال مصادمات شهدتها الساحة، وسيتم إجراء مراسم تشييع له ظهر اليوم”.

على صعيد آخر، قال متظاهرون إن الناشط محمد العيساوي اختُطف في محافظة النجف من قبل جماعة مجهولة، ولم يعرف مصيره.

وتشهد ساحات التظاهر في كربلاء والنجف اليوم الأحد تدفق المئات من طلبة الكليات والمعاهد والمدارس لدعم مطالب المتظاهرين في تشكيل حكومة جديدة وإبعاد الجماعات المخربة التي تعمل على فض المظاهرات الاحتجاجية بالقوة.

وتفرض القوات الأمنية طوقا أمنيا وانتشارا لحماية ساحات التظاهر في محافظتي كربلاء والنجف من أي احتكاك بين المتظاهرين السلميين والمخربين. (د ب أ)