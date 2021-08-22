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العراق: مقتل ناشط بالحراك تحت عجلات سيارة "لا تحمل لوحات تسجيل"

منشور 22 آب / أغسطس 2021 - 04:54
العراق: مقتل ناشط بالحراك تحت عجلات سيارة "لا تحمل لوحات تسجيل" 

قالت الشرطة العراقية ان ناشطا في الحراك الشعبي في محافظة النجف جنوبي البلاد، لقي مصرعه الاحد، دهسا تحت عجلات سيارة "لا تحمل لوحات تسجيل رسمية".

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ونقلت وكالة انباء الاناضول عن ضابط في شرطة النجف قوله إن "الناشط في الحراك الشعبي علاء الشبلي فارق الحياة إثر تعرضه لحادث دهس من مركبة لا تحمل لوحات تسجيل رسمية في محافظة النجف".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الإشارة لاسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن المركبة التي تسببت بالحادث فرت إلى جهة مجهولة، فيما تجري قوات الأمن عمليات بحث عنها.

وأوضح أن "قوات من الشرطة فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته، إن كان حادث اغتيال متعمد أو حادث عرضي".

ولم يصدر بيان رسمي عراقي حول حادث وفاة الناشط حتى الساعة (16:00 ت.غ).

وعلاء الشبلي ناشط معروف بمواقفه المنتقدة لسياسة الحكومة في التعاطي مع مطالب الحراك الشعبي.‎

ويشهد العراق، منذ أكتوبر 2019، احتجاجات مناهضة للطبقة السياسية الحاكمة، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس الجمهورية برهم صالح ومنظمة العفو الدولية.

و الاحتجاجات انطلقت بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية واستمرار الفساد المالي والسياسي في البلاد.

كلمات دالة:العراقالنجف

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