العراق: مقتل 12 انتحاريا في صلاح الدين

أعلن الباحث الأمني المقرب من أجهزة الاستخبارات العراقية، فاضل أبو رغيف، اليوم الثلاثاء، عن تمكن خلية الصقور الاستخبارية في وزارة الداخلية، من قتل 12 انتحاريا في صلاح الدين.

وقال إن "خلية الصقور في محافظة صلاح الدين وبالتعاون مع الحشد الشعبي، نفذت عملية كبيرة في منطقة سميلات بقضاء بيجي، أسفرت عن مقتل 10 انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة".

وأضاف أن "من بين الانتحاريين الذين قتلوا، إداري عام ولاية صلاح الدين وأمني عام الولاية"، مبينا أن "هؤلاء كانوا يستعدون لتنفيذ عملياتهم ضد الزائرين بالتزامن مع أربعينية الإمام الحسين".

وذكر أن "خلية الصقور بالتنسيق مع سرايا السلام قامت بعملية أخرى بمنطقة الخيوط قرب النهر الرصاصي أسفرت عن مقتل إرهابي كان يرتدي حزاما ناسفا وتفجير الآخر"، مشيرا إلى أن "هذه العمليات نفذت خلال الأيام الثلاثة الماضية".