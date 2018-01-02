قوات الداخلية تمكنت من قتل الانتحاريين الـ15"

أعلنت الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها قتلت 15 انتحاريًا من تنظيم "داعش" الإرهابي، لدى تنقلهم على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "قواتها رصدت حركة 15 انتحاريًا من تنظيم داعش على مدى عدة أيام على حدود العراق وسوريا".

وأضافت أن "قوات الداخلية تمكنت من قتل الانتحاريين الـ15"، وأشارت إلى أن القتلى "كان بحوزتهم أسلحة متوسطة وأحزمة ناسفة"، دون تفاصيل إضافية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن العراق استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش" بعد حرب ضارية استمرت ثلاث سنوات بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

لكن التنظيم لا يزال يسيطر على جزء من سوريا على حدود العراق، كما أن خلاياه تنتشر في مناطق عدة بالبلاد.‎