العراق: مقتل 6 رجال شرطة واختطاف ضابط بالموصل

أعلن مصدر في قيادة عمليات نينوى العراقية، الأحد، مقتل ستة من رجال الشرطة واختطاف ضابط شرطة على يد عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في حادثين منفصلين بالموصل (400 كم شمال بغداد).

وقال العميد يونس شريف إن “عناصر داعش هاجموا صباح اليوم نقطة تفتيش للشرطة العراقية عند بوابة قضاء الحضر (90 كم جنوب الموصل) ما أدى إلى مقتل أربعة رجال شرطة وإصابة آخر، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما شنت القوات الأمنية حملة تفتيش واسعة للبحث عنهم.

وأضاف شريف أن “عناصر داعش تسللوا أيضا اليوم إلى قضاء مخمور (60 كم جنوب شرق الموصل) وهاجموا نقطة تفتيش للشرطة داخل القضاء فقتلوا شرطيين اثنين واختطفوا نقيب الشرطة عبد الله سعيد ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة”.

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية تشهد أعمال عنف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين رغم الإعلان عن القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.