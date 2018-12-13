أرشيفية

نفت وزارة العدل العراقية، اليوم الخميس، هروب عدد من السجناء في سجن سوسة بمحافظة السليمانية بعد انتشار معلومات عن وجود حالات هروب ليلة أمس.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن "الإجراءات الأمنية تشهد أعلى مستويات الضبط وبإشراف مشترك من القوات الأمنية المسؤولة على حماية أسوارها (السجون) الخارجية".

وأضافت: "على وسائل الإعلام توخي المصداقية في نقل المعلومة، وبالأخص المتعلقة بملف السجون، كونها تضر بأمن البلد بشكل عام".

يذكر أن وسائل إعلام محلية عراقية تناقلت أمس أنباء عن هروب عدد من السجناء في سجن سوسة بمحافظة السليمانية الواقعة في إقليم كردستان العراق.