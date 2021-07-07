العراق.. هجوم صاروخي على قاعدة عين الاسد

تعرضت قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي العراق،اليوم الأربعاء، إلى هجوم صاروخي جديد.

وأكد مصدر أمني عراقي بأن القاعدة تعرضت للقصف ب 7 صواريخ، سقطت داخل القاعدة وفي محيطها، بحسب موقع "السومرية نيوز".

وقال المصدر أنه تم الرد على مصدر إطلاق الصواريخ، حيث تم إحراق العجلة التي تحمل منصات إطلاق الصواريخ.

وذكر المصدر أنه "تم تطويق ناحية البغدادية بالكامل من قبل القوات الأمنية في محاولة للقبض على منفذي الهجوم الصاروخي".

ومنذ أشهر يتعرض مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد والتي تضم المباني الحكومية والسفارة الأمريكية وبعثات دبلوماسية أجنبية، إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" أبرزها "عين الأسد"، لسلسلة من الهجمات المتكررة بصواريخ كاتيوشا.

ولم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية، فيما تتهم واشنطن جماعات موالية لإيران بتنفيذ الهجمات.