العراق والأردن يبحثان إقامة منطقة صناعية بين البلدين

رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، يستقبل نظيره الأردني، عمر الرزاز

استقبل رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، السبت، نظيره الأردني، عمر الرزاز، لبحث تطور العلاقات بين بغداد وعمان وإقامة منطقة صناعية على الحدود بين البلدين.

وأفاد مراسلنا في العراق بأن عبد المهدي استقبل الرزاز في القصر الحكومي، وبحثا أثناء اللقاء العلاقات بين البلدين وآلية تطويرها، كما بحثا مشروع إقامة المنطقة الصناعية على الحدود بين البلدين.

يذكر أن الرزاز وصل مساء أمس إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية لبحث التعاون الاقتصادي والأمني، وملف المنطقة الصناعية على الحدود مع العراق، التي ستعطي دفعة قوية للتعاون الاقتصادي بين البلدين.