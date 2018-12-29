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العراق والأردن يبحثان إقامة منطقة صناعية بين البلدين

العراق والأردن يبحثان إقامة منطقة صناعية بين البلدين
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