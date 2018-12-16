العراق.. وزيران مهددان بفقدان منصبيهما في حكومة عبد المهدي

البرلمان العراقي/ أرشيفية

كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم السبت، أن وزيرين في الحكومة العراقية الجديدة قد يفقدان قريبا منصبيهما.

وقال المصدر في تصريح لـRT، إن "خلافات سياسية ومفاوضات تجري في بغداد الآن لاستبدال وزير الشباب والرياضة، أحمد العبيدي، بعد تقارير إعلامية تتهمه بالضلوع في الإرهاب، بالإضافة إلى ذلك، فإن وزير الاتصالات، نعيم الربيعي، مهدد هو الآخر بالإقالة أو الاستبدال".

وأضاف أن "ملف وزير الاتصالات يتعلق بشموله بقانون المساءلة والعدالة الذي يمنع تسنم القيادات التي كانت في حزب البعث أي منصب متقدم في مؤسسات الدولة العراقية".

وأشار إلى أن "الكتل التي قدمت وزير الشباب والرياضة ووزير الاتصالات، قد تضطر لتقديم وزيرين بديلين عن الموجودين حاليا".