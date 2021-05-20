العراق يبحث عن موقع لإقامة أول مفاعل نووي

كان الملف النووي العراقي السبب الأساسي وراء غزو دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة للبلاد عام 2003، وإسقاط نظام الرئيس الراحل صدام حسين.

أعلنت الهيئة العراقية للسيطرة على المواد المشعة الخميس، أن اللجنة الوطنية للمفاعلات النووية بصدد دراسة 20 موقعا مرشحا لإقامة مفاعل نووي لأغراض سلمية في البلاد.

وقال رئيس الهيئة (الحكومية) كمال حسين لطيف، لجريدة "الصباح" الرسمية، إنه "تم تحديد 20 موقعا أوليا لغاية الآن، ومن ثم سيتم استخدام طرق الإسقاطات العلمية المعتمدة عالميا لاختزالها إلى 5".

وأضاف أنه "بعد ذلك يتم تحديد اثنين منها فقط واحد أصيل والآخر بديل لإقامة مفاعل نووي لأغراض سلمية".

وأكد لطيف قرب الانتهاء من التقرير الخاص باختيار الموقع وإرساله إلى مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وكان العراق قد سن عام 2017 قانون هيئة الطاقة الذرية الذي يتضمن إعادة إحياء البرنامج النووي للأغراض السلمية بعد سنوات من التوقف التام بجميع الأنشطة الخاصة بالطاقة النووية السلمية.

وجاء تشريع هذا القانون بعد إعلان العراق الإيفاء بالتزاماته تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية والخاصة ببرامج تفكيك وإزالة المفاعلات النووية المدمرة في بغداد وعدد من المحافظات.

وكان الملف النووي العراقي السبب الأساسي وراء غزو دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة للبلاد عام 2003، وإسقاط نظام الرئيس الراحل صدام حسين.

ولم تعثر قوات التحالف بعد ذلك على أية أسلحة نووية في البلاد، وبررت واشنطن ولندن ذلك بأخطاء في تقديرات الاستخبارات.