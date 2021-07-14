العراق يتجه الى الحظر الشامل والاغلاق الحدودي الكامل

يتجه العراق الى اعادة فرض الحظر الشامل مع اغلاق كامل للحدود البرية والجوية والبحرية بسبب تدهور الاوضاع الوبائية وتفشي فايروس كورونا في البلاد، وفق ما المحت اليه وزارة الصحة والبيئة

10 الاف اصابة في العراق

تاتي هذه التلميحات في الوقت الذي سجلت في البلاد يوم الاربعاء 14 تمور نحو 9635 إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما توفي 47 مصاباً ، واشارت وزارة الصحة العراقية الى تماثل 5813 مصاباً للشفاء.

توصيات قاسية في العراق بسبب تفشي كورونا

وامام هذه الارقام الفلكية كررت وزارة الصحة العراقية تحذيرها من خطورة الموجة الوبائية الثالثة لجائحة كورونا وشددت على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية وعلى راسها ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وخطورة التجمعات، وأخذ اللقاح.

واشارت الى وجود تراخي من بعض المواطنين وهو ما سيدفعها للتوصية باتخاذ الإجراءات "الأكثر تشددا" مثل غلق الحدود لتقليل نسب الإصابات والوفيات وحماية المواطنين من الخطر.

واهابت الحكومة العراقية ممثلة بوزارة الصحة بوقف مظاهر مجالس العزاء والاحتفالات والعدة الى عادات التقبيل. وطلبت من النخب ورجال الدين وشيوخ العشائر لتحمل المسؤولية الوطنية والاخلاقية لحث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية