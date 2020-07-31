العراق يحدد السادس من حزيران موعدا للانتخابات المبكرة

إجراء انتخابات مبكرة هو أحد المطالب الرئيسية للمحتجين المناهضين للحكومة الذين خرجوا في مظاهرات حاشدة استمرت لشهور العام الماضي وقتل منهم المئات على أيدي قوات الأمن ومسلحين يشتبه في صلاتهم بفصائل مسلحة.

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الجمعة إجراء انتخابات عامة مبكرة في السادس من يونيو حزيران 2021 وهو موعد قبل عام تقريبا من تاريخ إجرائها.

وقال الكاظمي في كلمة بثها التلفزيون ”أعلن عن تاريخ السادس من يونيو حزيران 2021 موعدا لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة وسنعمل بكل جهودنا على إنجاح هذه الانتخابات وحمايتها“.

وإجراء انتخابات مبكرة هو أحد المطالب الرئيسية للمحتجين المناهضين للحكومة الذين خرجوا في مظاهرات حاشدة استمرت لشهور العام الماضي وقتل منهم المئات على أيدي قوات الأمن ومسلحين يشتبه في صلاتهم بفصائل مسلحة.

ولا يزال على البرلمان العراقي التصديق على موعد الانتخابات أولا.

واختار البرلمان الكاظمي في مايو أيار ليترأس حكومة تقود البلاد صوب إجراء انتخابات مبكرة. واستقال سلفه عادل عبد المهدي بضغط من الاحتجاجات في ديسمبر كانون الأول.

كما طالب نشطاء أيضا بإجراء انتخابات أكثر نزاهة وإدخال تغييرات على عملية التصويت في البلاد وعلى مفوضية الانتخابات بعد اتهامات واسعة النطاق بالتزوير في آخر انتخابات أجريت على مستوى البلاد في 2018.

وأشادت الأمم المتحدة بإعلان الكاظمي عن الانتخابات المبكرة وقالت إنها ستعزز ”المزيد من الاستقرار والديمقراطية“ في البلاد.

وكانت نسبة المشاركة في الاقتراع في آخر انتخابات 44.5 بالمئة واتسمت بانخفاض استثنائي في بعض المناطق الشيعية الفقيرة في الجنوب. ويقول كثير من العراقيين إنهم لا يثقون في النظام الانتخابي العراقي.

ويتهم المتظاهرون، الذين نزلوا للشوارع بمئات الآلاف العام الماضي، النخبة السياسية وخاصة النواب باستغلال ثروة العراق النفطية للتربح لأنفسهم.

وتواجه حكومة الكاظمي أزمة صحية في ظل انتشار سريع لفيروس كورونا المستجد وأزمة مالية بسبب انخفاض عائدات النفط والصادرات وتحديات أمنية من فصائل مسلحة تتمتع بالنفوذ إضافة إلى خطر تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.

