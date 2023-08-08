العراق يحظر مصطلح المثلية الجنسية

امرت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، وسائل الإعلام في البلاد بحظر استخدام مصطلح المثلية الجنسية وتعويضه بعبارة “الشذوذ الجنسي” في خطوة تتوافق مع توجهات البلاد في محاربة المحتوى الاعلامي المرفوض اجتماعيا واعتبرت الهيئة أن هذه المصلطحات “دخيلة على المجتمع العراقي”.

وقالت وثيقة صادرة عن الهيئة من عضو الهيئة محمود الربيعي، اليوم الثلاثاء، "توجيه الهيئة وفقا لصلاحياتها، وسائل الإعلام وشركات الاتصالات والانترنت بمنع استخدام مصطلحات (النوع الاجتماعي – الجندر – المثلية الجنسية) واستبدالها بمصطلح الشذوذ الجنسي"

ويشهد العراق منذ أسابيع جدالا واسعا بشأن مصطلح (الجندر)، حيث اعتبرته أطراف سياسية بداية لفرض المثلية الجنسية في المجتمع العراقي المحافظ والمتمسك بعاداته وتقاليده واعرافه الدينية