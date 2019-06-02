العراق يحكم بإعدام فرنسيين أدينا بالانتماء لداعش

قال أحد ممثلي الادعاء لرويترز إن محكمة عراقية قضت الأحد بإعدام فرنسيين بعد إدانتهما بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

ويجري العراق محاكمات لآلاف من المشتبه في انتمائهم للتنظيم المتشدد بما يشمل مئات الأجانب واعتقل الكثير منهم مع خسارة التنظيم لمعاقل سيطرته.

وقالت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا تحترم السيادة العراقية لكنها تعارض عقوبة الإعدام.

وقال ممثل الادعاء إن الحكمين الصادرين الأحد يرفعان عدد الفرنسيين المحكوم عليهم بالإعدام في العراق إلى تسعة مضيفا أن ثلاثة آخرين سيحاكمون يوم الاثنين.

وأضاف "الأدلة كانت كافية لإصدار حكم الإعدام. كلاهما كان يعمل مقاتلا مع المنظمة الارهابية التي تدعى الدولة الاسلامية" مشيرا إلى أن من الممكن الطعن على الحكم.

كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قد قال يوم الثلاثاء إن فرنسا تكثف المساعي الدبلوماسية للحيلولة دون إعدام أربعة من مواطنيها في العراق بعد صدور أحكام عليهم بتهم الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية.

والفرنسيون التسعة الذين صدرت عليهم أحكام بالإعدام حتى الآن سُلموا إلى العراق في فبراير شباط، وقالت مصادر عسكرية آنذاك إن 14 مواطنا فرنسيا كانوا بين 280 محتجزا من العراقيين والأجانب سلمتهم قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة.

