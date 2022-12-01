العراق يخترق الحدود البحرية الكويتية

احتجت الكويت بمذكرة رسمية على العراق الذي اخترقت قواته البحرية الحدود بين البلدين وطالبته بسحب فوري وسريع للقطع البحرية الى خارج المياه الاقليمية

وقالت مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الكويتية ان 3 قطع بحرية عراقية اجتازت الحدود البحرية الكويتية ودخلت مياه الكويت الإقليمية.

واشارت المذكرة ان الكويت طالبت بغداد بسحب القطع فورا، مطالبه بـ "ضرورة احترام سيادة كلا البلدين، ورفض دولة الكويت القاطع لأي انتهاك يمس سيادتها واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية".

ومن خلال المذكرة فقد دعت الكويت "الأشقاء في العراق إلى التعاون في كل ما من شأنه دعم أواصر الأخوة وبما يعزز أمن البلدين الشقيقين واستقرار المنطقة" مشيرة الى استعداد الكويت للتعاون مع "العراق الشقيق وفق ما نصت عليه اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة".

واعلنت وزارة الخارجية الكويتية ان سفيرها لدى العراق طارق الفرج، سلّم المذكرة إلى مدير الدائرة العربية في وزارة الخارجية العراقية السفير أسامة الرفاعي.