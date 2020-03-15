العراق يخلي طائرة قادمة من ايران بعد انذار بوجود قنبلة

“قوات الأمن أجرت تفتيشاً دقيقاً للطائرة، وتبين لاحقا عدم وجود قنبلة”.

أفاد مصدران أمني وملاحي عراقيان الأحد، بأن قوات الأمن أخلت طائرة ركاب عراقية قادمة من إيران بعد هبوطها في مطار بغداد الدولي، للاشتباه بوجود قنبلة، قبل أن يتبين لاحقا عدم صحة الأمر.

وقال المصدر في وزارة الداخلية، للأناضول، إن “طاقم طائرة تابعة لشركة الخطوط العراقية قادمة من إيران، أخطر سلطات مطار بغداد الدولي قبل هبوطها في المطار، بالاشتباه بوجود جسم غريب داخل الطائرة قد يكون قنبلة”.

وأوضح المصدر أن “قوات خاصة وفرق الدفاع المدني انتشرت قرب مدرج هبوط الطائرة، وتم إخلاء ركاب الطائرة وطاقم قيادتها”، دون تفاصيل عن أعدادهم.

وأشار إلى أن “قوات الأمن أجرت تفتيشاً دقيقاً للطائرة، وتبين لاحقا عدم وجود قنبلة”.

في السياق ذاته، قال قسطل العجلي المتحدث باسم سلطة الطيران المدني، للأناضول، إن “طاقم رحلة للخطوط الجوية العراقية قادمة من إيران أبلغ قبل وصوله مطار بغداد من قبل الجانب الإيراني بالاشتباه بوجود قنبلة على متن الطائرة”.

وأوضح العجلي أن “الجهات المعنية اتخذت إجراءات الطوارئ في المطار، وأجرت تفتيشا للطائرة بعد هبوطها دون أن تجد شيئا”.

وبيّن المسؤول العراقي أن “هذه الرحلة هي الأخيرة المخصصة لنقل الجالية من إيران، وبعدها سيتم إيقاف الرحلات بسبب فيروس كورونا”.

وكانت السلطات العراقية حددت أمام العراقيين المتواجدين في إيران موعد أقصاه اليوم للعودة، تنفيذا لإجراءات بينها إيقاف الرحلات الجوية مع إيران وغلق الحدود البرية لمنع انتقال “كورونا”.

وحتى الأحد، أصاب “كورونا” ما يزيد على 162 ألفا في 156 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا. ‎

