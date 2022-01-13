العراق يدخل موجة رابعة من وباء "كورونا"

يشهد العراق دخول موجة رابعة من وباء فيروس كورونا، مع تحذيرات من قبل وزارة الصحة بخطورة "الموجة" وشدتها وسرعة انتقال العدوى بين المواطنين، بسبب دخول متحور جديد.

وناشدت وزارة الصحة العراقية المواطنين أخذ الحيطة والحذر، وقال مدير عام الصحة العراقية رياض عبد الأمير: "العراق يراقب الوضع الوبائي الذي بدأ يتصاعد ما يعني أننا الآن دخلنا في الموجة الرابعة من جائحة كورونا".

وناشد المسؤول العراقي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، مواطنيه أن يلتزموا بالإجراءات الوقائية، وأن يأخذوا الحيطة والحذر؛ لما وصف به الموجة الجديدة من الشدة وسرعة انتقال العدوى. وقال: